Amtszeit endet

Für ihn wird ein Nachfolger gesucht: Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Guterres.

Der Sicherheitsrat forderte die UNO-Mitgliedsstaaten auf, Kandidaten für das Amt vorzuschlagen, das 2027 neu besetzt wird. Um den Posten wollen sich bisher die ehemalige chilenische Präsidentin Bachelet, die frühere Vizepräsidentin von Costa Rica, Grynspan, und der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde, Grossi, bewerben. Die Nominierung muss durch einen Mitgliedstaat erfolgen. Für die Ernennung ist unter anderem die Unterstützung aller fünf Vetomächte nötig.

Der amtierende UNO-Generalsekretär Guterres hat den Posten seit 2017 inne. Mehr als zwei Amtszeiten sind nicht üblich.

