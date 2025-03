"Welttag des Gletschers"

In einem Bericht der Weltorganisation für Meteorologie heißt es, der immer schnellere Rückgang der Eismassen gefährde die Wasserversorgung von hunderten Millionen Menschen. Allein in fünf der vergangenen sechs Jahre seien Rekordwerte bei der Gletscherschmelze gemessen worden. In vielen Regionen der Erde würden die Gletscher das 21. Jahrhundert nicht überstehen. Die Hochgebirgsregionen seien aber die, Zitat, "Wassertürme der Welt", und Gletscher speicherten bis zu 70 Prozent der globalen Süßwasserressourcen.