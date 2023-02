In vielen Städten Nigerias, wie hier in Lagos, warteten Wähler, um ihre Stimme in einem Wahllokal abzugeben. (Ben Curtis / AP / dpa / Ben Curtis)

Mehrere Männer stürmten in der Hauptstadt Lagos ein Wahllokal. Sie gaben sich als Wahlhelfer aus und griffen bei der Stimmen-Auszählung Vertreter der Labour Partei mit Messern und Stöcken an. Zuvor hatten organisatorische und technische Probleme zu erheblichen Verzögerungen der eigentlich nur für Samstag angesetzten Wahlen geführt. Daher wurden sie zum Teil gestern noch fortgesetzt. Berichten zufolge waren die Wahlkabinen in vielen Städten zu spät aufgebaut worden, es fehlte an Stimmzetteln und Personal.

Fast 90 Millionen Wahlberechtigte waren aufgerufen, den Nachfolger von Präsident Buhari zu bestimmen, der nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten durfte. Mit Endergebnissen wird im Laufe der Woche gerechnet.

Diese Nachricht wurde am 27.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.