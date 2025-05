Konflikt zwischen Atommächten

Die Gefechte zwischen Indien und Pakistan gehen weiter. (Sajjad/XinHua/dpa)

Pakistans Armee teilte mit, sie habe zwölf indische Drohnen auf pakistanischem Boden neutralisiert. Zudem wurden erneut Schusswechsel gemeldet. Bei den neuerlichen Gefechten soll es weitere Todesopfer gegeben haben. Bislang sollen nach offiziellen Angaben mindestens 43 Menschen getötet worden sein.

Nach Wochen der Eskalation in den Beziehungen der beiden Atommächte hatte Indien in der Nacht zu Mittwoch mehrere Ziele in Pakistan bombardiert. Pakistan kündigte Vergeltung an. Indien werde teuer für seine blanke Aggression bezahlen. - Der jahrzehntelange Konflikt um die Grenzregion Kaschmir war am 22. April durch einen Anschlag auf indische Touristen mit 26 Toten neu entfacht worden.

