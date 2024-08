Fußball-WM 2006

Verhandlung im "Sommermärchen-Prozess" - Gegen eine Geldauflage wird das Verfahren eingestellt. (Andreas Arnold / dpa Pool / dpa / Andreas Arnold)

Das hat das Landgericht Frankfurt am Main bekannt gegeben. Danach muss Niersbach 25.000 Euro an gemeinnützige Einrichtungen zahlen. Die zuständige Richterin erklärte, eine Einstellung sei kein Freispruch. Niersbachs Schuld sei aber als gering einzuschätzen. Es ging um den Verdacht der Steuerhinterziehung in einem besonders schweren Fall.

Im sogenannten Sommermärchen-Prozess wurden auch der frühere DFB-Generalsekretär Schmidt und Ex-DFB-Präsident Zwanziger angeklagt. Es geht um Zahlungen des Weltverbands FIFA in Höhe von 6,7 Millionen Euro, die in einer Steuererklärung unrechtmäßig als Betriebsausgabe deklariert wurden. Alle drei weisen die Vorwürfe strikt zurück.

