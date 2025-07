Der Verein argumentiert , die massenhafte Auswertung von Daten verletze unter anderem das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Das Bundesverfassungsgericht hatte 2021 in einem Urteil Regeln für den Einsatz solcher Analyseprogramme festgelegt. Nach Ansicht der "Gesellschaft für Freiheitsrechte" hält sich Bayern nicht an diese Regeln. So fehle es etwa an wirksamen Kontrollen beim Einsatz.