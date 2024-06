Linksextremismus

Auch der Generalbundesanwalt ermittelt gegen den mutmaßlichen Linksextremisten. (Uli Deck/dpa)

Das hat nach Informationen von NDR und WDR das Bundesverfassungsgericht entschieden. Der Verteidiger von Maja T. hatte einen Eilantrag eingereicht. Eine Auslieferung wurde daraufhin bis zu einer endgültigen Entscheidung untersagt.

Gegen Maja T., der sich als non-binär bezeichnet, wird den Recherchen zufolge wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Er soll im Februar 2023 in Budapest an Angriffen auf Rechtsextreme beteiligt gewesen sein. Mehrere Menschen wurden damals zusammengeschlagen und zum Teil erheblich verletzt. Maja T. war vor der Auslieferung in Deutschland in Haft.

Diese Nachricht wurde am 28.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.