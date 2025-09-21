Sigrid Emmenegger ist neue Kandidatin der SPD als Verfassungsrichterin. (dpa / Justizministerium RLP)

Am Abend kommen die Mitglieder des Richterwahlausschusses zusammen. Konkret geht es um die von der SPD vorgeschlagene Juristin Emmenegger. Sollte sie die erforderliche Mehrheit erhalten, könnte das Parlament am Donnerstag über alle drei Kandidaten abstimmen. Bestätigt vom Wahlausschuss sind bereits der von der Union und dem Verfassungsgericht vorgeschlagene Arbeitsrichter Spinner sowie die von der SPD nominierte Juraprofessorin Kaufhold.

Im Juli waren die Wahlen kurzfristig von der Tagesordnung des Parlaments genommen worden. In der Unionsfraktion gab es Widerstand gegen die von den Sozialdemokraten ursprünglich vorgeschlagene Juristin Brosius-Gersdorf.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.