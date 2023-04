Terrorismus

Die Flagge der IS-Terrormiliz. (dpa / picture-alliance / Str)

Behördenchef Haldenwang verwies gegenüber der Deutschen Presse-Agentur auf ein Erstarken des IS vor allem in Afghanistan. Dieser befinde sich dort im bewaffneten Konflikt mit den regierenden Taliban, schaue aber auch in Richtung Europa. Dadurch verstärke sich die Gefährdungslage in Deutschland, so Haldenwang. Dies zeige auch der Fall zweier Jugendlicher, gegen die der Generalbundesanwalt vor einigen Wochen Anklage wegen Mitgliedschaft beziehungsweise Unterstützung einer terroristischen Vereinigung erhoben habe.

