Social Media

In einer heute veröffentlichten Broschüre des Inlandsnachrichtendienstes heißt es, auf der Plattform würden ideologische Inhalte ungefiltert verbreitet. Via Telegram würden Nutzer für rechtsextremistische Veranstaltungen mobilisiert und für die Szene rekrutiert. Rassistische, antisemitische, islamfeindliche oder gewaltorientierte Äußerungen bis hin zu Tötungsabsichten blieben oftmals unwidersprochen oder würden von anderen Nutzern unterstützt, stellt der Verfassungsschutz fest. Ein weiterer Grund für die Beliebtheit des Dienstes bei Rechtsextremisten sei, dass sich die Akteure dort sicher fühlten. Der Plattformbetreiber verspricht ein hohes Maß an Anonymität und bietet eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der Einzelchats an. Accounts werden laut Bundesamt nur selten wegen rechtsextremistischer Inhalte gesperrt.