Medienrecherche

Das ist für die Terrorismusbekämpfung und Spionageabwehr wichtig. In Frankreich nutzen bereits mehrere Behörden die Software, darunter auch der dortige Inlandsgeheimdienst DGSI. Der Bundesverfassungsschutz bestätigte den Kauf nicht und erklärte, dass man mit vielen Unternehmen im Kontakt stehe.
Gestern hatte der US-UnternehmerAlex Karp in einem Interviewmit dem Axel-Springer-Verlag die Vorbehalte gegenüber seiner Firma Palantir kritisiert. Er fordert Europa auf, nicht auf politische Lieblingsprojekte zu setzen, sondern auf Technologien, die sich in der Ukraine gegen Russland bewährt haben. So habe die Ukraine mit Hilfe von Palantir eines der wichtigsten militärischen Verteidigungssysteme der Welt aufgebaut. Karp, der in Deutschland studiert hat, kritisierte die Skepsis gegenüber ihm und seiner Firma sowie seinem Mitgründer, dem deutschstämmigen US-Unternehmer Peter Thiel. Thiel und er seien mit Abstand die prominentesten deutschsprachigen Geschäftsleute der Welt. Andere Länder hätten gewiss Wege gefunden, ein gutes Verhältnis zu ihnen aufzubauen.
Gegenüber Palantir gibt es in Deutschland seit Jahren Vorbehalte, auch weil Karp und Thiel vorgeworfen wird, rechtslibertäre Ziele zu unterstützen. Zuletzt hatte die Kritik an Palantir zugenommen, auch wegen einer zentralen Rolle der Firma bei der unter der amtierenden Trump-Regierung besonders umstrittenen Abschiebebehörde ICE.
Palantir in den USA - Ein Schreckensszenario für Deutschland?
Diese Nachricht wurde am 13.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.