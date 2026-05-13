Medienrecherche

Bundesamt für Verfassungsschutz (picture alliance / Panama Pictures / Christoph Hardt)

Das ist für die Terrorismusbekämpfung und Spionageabwehr wichtig. In Frankreich nutzen bereits mehrere Behörden die Software, darunter auch der dortige Inlandsgeheimdienst DGSI. Der Bundesverfassungsschutz bestätigte den Kauf nicht und erklärte, dass man mit vielen Unternehmen im Kontakt stehe.

Gegenüber Palantir gibt es in Deutschland seit Jahren Vorbehalte, auch weil Karp und Thiel vorgeworfen wird, rechtslibertäre Ziele zu unterstützen. Zuletzt hatte die Kritik an Palantir zugenommen, auch wegen einer zentralen Rolle der Firma bei der unter der amtierenden Trump-Regierung besonders umstrittenen Abschiebebehörde ICE.

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Diese Nachricht wurde am 13.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.