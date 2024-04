Extremismus

Symposium des Bundesamtes für Verfassungsschutz (picture alliance / dpa / Britta Pedersen)

Hintergrund ist unter anderem der Verdacht auf eine russische Finanzierung rechter europäischer Parteien im Vorfeld der Europawahl.

Die Sicherheitslage in Deutschland habe sich durch internationale Krisen deutlich verschärft, betonte Haldenwang. Destruktive Akteure aus dem In- und Ausland arbeiteten aktiv an einer Destabilisierung der Demokratie und des Staates. Mittel seien dabei Spionage, Cyberangriffe, Desinformation und Sabotage.

Konkret ging Haldenwang auf den Nahost-Konflikt ein und betonte, die latente Gefahr von islamistisch motivierten Anschlägen sei gestiegen. Die möglichen Täter würden dabei immer jünger.

