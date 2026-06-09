Spionage und Sabotage

Das Bundesamt warnt vor wachsender Spionage durch Drohnen (Archivbild). (picture alliance / Daniel Kubirski)

Die Technologie in diesem Bereich entwickle sich mit enormem Tempo weiter, erklärte die Behörde. Drohnen würden stetig kleiner, unauffälliger und präziser. Zudem verfügten Kameras über eine immer höhere Auflösung. Die Künstliche Intelligenz eröffne zusätzliche Möglichkeiten etwa bei der Bildauswertung. Weiter hieß es, für ausländische Nachrichtendienste seien militärische Objekte aller Art und Logistikrouten, Gewerbegebiete sowie Industrieanlagen von besonderem Interesse. Desweiteren nannte der Verfassungsschutz die sogenannte Kritische Infrastrukturen wie Energie- und Wasserversorgung oder Kommunikationsnetze.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.