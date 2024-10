Bereits in den letzten Tagen gab es pro-palästinensische Demonstrationen in Berlin. Das Foto zeigt Menschen am 1.10. auf dem Leopoldplatz. (- / dpa / -)

Präsident Haldenwang sagte in Berlin, der Jahrestag könnte ein Trigger-Ereignis sein. Es sei möglich, dass die aktuelle Lage auch bislang gemäßigte Akteure emotionalisiere, polarisiere und radikalisiere. Das Bundesamt geht davon aus, dass Berlin der Schwerpunkt der Proteste sein wird.

Auch die Gewerkschaft der Polizei äußerte sich alarmiert. Der Berliner Landessprecher Jendro sagte, man blicke mit großer Sorge auf die kommenden Tage. Die Gewaltbereitschaft der pro-palästinensischen Szene entlade sich wieder verstärkt in Hass und Antisemitismus.

Am 7. Oktober vergangenen Jahres hatten Terroristen der Hamas mehr als 1.200 Menschen in Israel getötet und einige Hundert Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. In Berlin sind in den nächsten Tagen zahlreiche Demonstrationen und Kundgebungen angekündigt.

Diese Nachricht wurde am 04.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.