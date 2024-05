Weinstein war 2020 wegen Sexualdelikten zu 23 Jahren Haft verurteilt worden. Am vergangenen Donnerstag hatte ein Berufungsgericht in New York das Urteil wegen Verfahrensfehlern aufgehoben . Weinstein bleibt aber weiter in Haft, weil er in einem anderen Strafprozess wegen Sexualverbrechen zu 16 Jahren Gefängnis verurteilt worden war.