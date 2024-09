Bettina Rockenbach (Archivbild) (picture alliance / Geisler-Fotopress / Christoph Hardt)

Der Senat der Akademie wählte die Wirtschaftswissenschaftlerin Bettina Rockenbach an die Spitze. Sie ist Professorin für Verhaltensökonomie an der Universität Köln und auch am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern in Bonn tätig. Rockenbach folgt auf den Paläoklimatologen Gerald Haug, der die Leopoldina seit 2020 führt. Die offizielle Amtsübergabe ist im Frühjahr 2025.

Die Nationale Akademie der Wissenschaften mit Sitz in Halle (Saale) wurde 1652 gegründet. Sie hat mittlerweile rund 1.600 ernannte Mitglieder. Die Akademie berät die Politik und vertritt die Wissenschaft im Ausland.

