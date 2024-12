Tarifstreit

Die Tarifverhandlungen bei Volkswagen gehen weiter (picture alliance / dpa / Moritz Frankenberg)

Nach Informationen des Mediendienstes "Bloomberg" gibt es aber Fortschritte in den Tarifgesprächen: "Bloomberg" will erfahren haben, dass das Management bereit ist, keine Werke in Deutschland zu schließen, wenn die Arbeitnehmer im Gegenzug auf Lohnbestandteile wie etwa Bonuszahlungen verzichten. Um weitere Kosten zu senken, soll demnach die Produktion des Modells Golf vom Werk in Wolfsburg nach Mexiko verlagert und die Herstellung von Elektrofahrzeugen in Zwickau eingestellt werden.

Sollte es nicht gelingen, zu einem neuen Tarifvertrag für die rund 130.000 VW-Mitarbeiter zu kommen, könnte es ab Januar Streiks geben.

