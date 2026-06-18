Friedensschluss

Iran und die USA unterzeichnen Friedensabkommen. (AFP/HANDOUT)

Die Verhandlungen sollen in einem Resort im Kanton Nidwalden stattfinden, wie das ‌Schweizer Außenministerium mitteilte. Neben Vertretern aus Washington und Teheran ​werden demnach auch Gesandte der Vermittlerstaaten Pakistan und Katar sowie weiterer Länder erwartet. ‌Die Präsidenten der USA und des Iran, Trump und Peseschkian, hatten in der vergangenen Nacht die Absichtserklärung für ein Ende des Krieges unterzeichnet. Das Rahmenabkommen sieht unter anderem ein Ende aller Kämpfe und die Öffnung der Straße von Hormus vor. Die USA machten Zugeständnisse an den Iran, indem internationale Sanktionen aufgehoben und umfassende Wiederaufbauzahlungen an Teheran geleistet werden sollen. Der Iran bekräftigte seinerseits den Verzicht auf Atomwaffen.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.