Russland, Ukraine, USA

Der US-Sondergesandte Witkoff schrieb auf der Plattform X, die Gespräche am Freitag und gestern seien sehr konstruktiv gewesen. Details nannte er nicht. Auch der ukrainische Präsident Selenskyj hatte lediglich von einem konstruktiven Verlauf gesprochen.
Die direkten Gespräche in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate waren die ersten in diesem Format über den US-Plan für eine Ende des Ukraine-Kriegs. Überschattet wurden sie von erneuten russischen Angriffen.
Diese Nachricht wurde am 25.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.