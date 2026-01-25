Russland, Ukraine, USA
Verhandlungen in Abu Dhabi über Ende des Ukraine-Kriegs sollen nächste Woche weitergehen

Die Verhandlungen zwischen Vertretern der Ukraine, Russlands und der USA sollen kommende Woche in Abu Dhabi fortgesetzt werden.

    Die Hochhäuser der Skyline von Abu Dhabi
    Skyline von Abu Dhabi (Archivbild) (Sina Schuldt / dpa )
    Der US-Sondergesandte Witkoff schrieb auf der Plattform X, die Gespräche am Freitag und gestern seien sehr konstruktiv gewesen. Details nannte er nicht. Auch der ukrainische Präsident Selenskyj hatte lediglich von einem konstruktiven Verlauf gesprochen.
    Die direkten Gespräche in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate waren die ersten in diesem Format über den US-Plan für eine Ende des Ukraine-Kriegs. Überschattet wurden sie von erneuten russischen Angriffen.
    Diese Nachricht wurde am 25.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.