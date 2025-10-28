Fischfang in der Ostsee

Ein Fischkutter liegt im Alten Hafen in Wismar am Kai. (picture alliance / dpa / dpa-Zentralbild / Jens Büttner)

Die EU-Kommission hatte im Sommer vorgeschlagen, zum Schutz des Herings in der westlichen Ostsee die Fangmöglichkeiten für fast alle Fischbestände im kommenden Jahr deutlich zu verringern. Zur Begründung hieß es, die Bestände müssten sich erholen. Die zuständigen Minister müssen dem Vorschlag nicht folgen, sie orientieren sich aber daran.

Deutsche Ostseefischer dürfen derzeit mit kleinen Booten und passiven Fanggeräten, wie beispielsweise Stellnetzen, gezielt Heringe fangen. Außerdem ist eine gewisse Menge als sogenannter Beifang beim Fischen nach anderen Arten zulässig.

28.10.2025