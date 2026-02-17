Russische Angriffe auf die Stadt Odessa (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Michael Shtekel)

Zwei vorherige Gesprächsrunden in Abu Dhabi hatten kein Ergebnis gebracht. In zentralen Fragen liegen Moskau und Kiew weiterhin weit auseinander. Moskau fordert einen vollständigen Rückzug Kiews aus dem Donbass. Die Ukraine lehnt dies ab.

US-Denkfabrik berichtet von Geländegewinnen der Ukraine

Laut einer Datenanalyse der US-Denkfabrik "Institute for the Study of War" hat die ukrainische Armee innerhalb weniger Tage so große Geländegewinne verzeichnet wie seit knapp drei Jahren nicht mehr. Sie habe zwischen Mittwoch und Sonntag vergangener Woche mehr als 200 Quadratkilometer Staatsgebiet zurückeroberte, ein Großteil davon in der Region Saporischschja.

Das Institut führt das Voranschreiten der ukrainischen Streitkräfte auch auf die Blockierung des russischen Zugangs zum Satellitensystem Starlink zurück. Dadurch werde nicht nur die Kommunikation der Invasoren gestört, sondern auch die Steuerung von Drohnen erschwert.

Selenskyj warnt vor neuen russischen Angriffen

Kurz vor Beginn einer neuen Gesprächsrunde mit Russland hat der ukrainische Präsident Selenskyj vor neuen massiven russischen Angriffen auf Energieanlagen gewarnt.

Russland könne der Versuchung nicht widerstehen und wolle in den letzten Tagen der Winterkälte den Ukrainern einen schmerzhaften Schlag zufügen, sagte Selenskyj in einer Videobotschaft. Er warf Moskau erneut vor, nicht zu Kompromissen bereit zu sein. Russland verwerfe alles, setze die Sturmangriffe an der Front sowie die Luftangriffe auf Städte und Energieversorgung fort, meinte Selenskyj.

