Gaza-Krieg

Mit Blick auf die Verhandlungen in Kairo über eine neue Feuerpause und die Freilassung von Geiseln im Gegenzug für palästinensische Häftlinge sagte Netanjahu in einer Videobotschaft, eine Kapitulation gegenüber den Forderungen der Hamas wäre "eine furchtbare Niederlage für den Staat Israel". Er ergänzte, dies wäre ein Sieg für die Hamas, den Iran, die gesamte Achse des Bösen.

Die Hamas bekräftigte dagegen die Forderung nach einer umfassenden Waffenruhe. Diese müsse zu einem Ende der israelischen "Aggression" führen, Israels Abzug aus dem Gazastreifen garantieren und ein ernsthaftes Abkommen zum Austausch von Geiseln und palästinensischen Gefangenen erreichen, hieß es.

In Tel Aviv demonstrierten am Samstagabend erneut mehrere tausend Menschen für eine Verhandlungslösung zur Freilassung der Geiseln. Es werden noch rund 130 Menschen in der Gewalt der Hamas vermutet.

