EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und Indiens Regierungschef Modi wollen das Abkommen heute auf dem europäisch-indischen Gipfeltreffen in Neu Delhi unterzeichnen. Die EU erhofft sich von dem neuen Handelsbündnis unter anderem eine Steigerung der Auto- und Stahlexporte nach Indien. Indien könnte im Gegenzug mehr Medikamente und Textilprodukte nach Europa liefern. Auch ein Verteidigungs- und Sicherheitsabkommen soll noch geschlossen werden.
