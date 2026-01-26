Gipfeltreffen
Verhandlungen über Freihandelsabkommen zwischen EU und Indien abgeschlossen

Hochrangige Vertreter der EU und Indiens haben laut einem indischen Regierungsvertreter die Gespräche über ein Freihandelsabkommen erfolgreich abgeschlossen.

    EU-Ratspräsident Antonio Costa (Mitte links) und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen begrüßen Offizielle bei ihrer Ankunft zur Parade zum Tag der Republik in Neu-Delhi, Indien.
    Parade zum Tag der Republik in Neu-Delhi, Indien (picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Manish Swarup)
    EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und Indiens Regierungschef Modi wollen das Abkommen heute auf dem europäisch-indischen Gipfeltreffen in Neu Delhi unterzeichnen. Die EU erhofft sich von dem neuen Handelsbündnis unter anderem eine Steigerung der Auto- und Stahlexporte nach Indien. Indien könnte im Gegenzug mehr Medikamente und Textilprodukte nach Europa liefern. Auch ein Verteidigungs- und Sicherheitsabkommen soll noch geschlossen werden.
    Diese Nachricht wurde am 27.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.