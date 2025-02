In Kairo wird über eine Waffenruhe für den zerstörten Gazastreifen verhandelt, hier ein Archivbild aus der Nähe von von Beit Lahia (AFP / BASHAR TALEB)

An den Gesprächen nehmen Unterhändler aus Israel, Katar und den USA teil, wie ein Sprecher der ägyptischen Regierung mitteilte. Es werde darüber beraten, wie die Umsetzung der zuvor getroffenen Vereinbarungen und die Fortsetzung der humanitären Hilfslieferungen in den Gazastreifen sichergestellt werden könnten.

Die erste Phase der im Januar in Kraft getretenen Waffenruhe-Vereinbarung endet am Samstag. Die Hamas hatte im Rahmen des Abkommens erneut vier tote Geiseln an Israel übergeben. Im Gegenzug kamen hunderte palästinensische Häftlinge frei.

