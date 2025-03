Finanzpakete für Verteidigung und Infrastruktur

Thorsten Frei (CDU), Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Das betreffe insbesondere die Idee, Ausgaben für Verteidigung erst ab einer Höhe von 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts nicht auf die Schuldenbremse anzurechnen. Union und SPD wollen die Grenze bisher bei einem Prozent ziehen.

Spitzen von Union und SPD hatten sich gestern Abend mit den Grünen getroffen. Dabei hatte es noch keine Einigung gegeben. Union und SPD benötigen die Zustimmung von Grünen oder FDP, um noch vor der Konstitutierung des neuen Bundestags milliardenschwere Investitionen für Verteidigung und Infrastruktur auf den Weg zu bringen. Beide Parteien lehnen das Finanzpaket in der derzeitigen Form ab und haben Gegenvorschläge gemacht. Die FDP will nach den Worten des Fraktionsvorsitzenden Dürr zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts dauerhaft im Haushalt für Verteidigungsausgaben verankern und darüberhinaus einen Verteidigungsfonds in Höhe von 300 Milliarden Euro auflegen.

Diese Nachricht wurde am 11.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.