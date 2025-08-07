Kuala Lumpur
Verhandlungen zwischen Kambodscha und Thailand über Ende des Konflikts

In Malaysia haben hochrangige Gespräche zwischen Kambodscha und Thailand über eine endgültige Beilegung ihres bewaffneten Konflikts begonnen. Die Verteidigungsminister beider Staaten, Seiha und Narkphanit, kamen im Hauptquartier der malaysischen Armee in der Hauptstadt Kuala Lumpur zusammen.

    Phnom Penh: Ein kambodschanisches Militärfahrzeug mit einem Raketenwerfer ist in der Provinz Oddar Meanchey.
    Zwischen Thailand und Kambodscha brodelt schon lange ein Grenzkonflik, jetzt gibt es Gespräche über ein Ende der Kämpfe. (Heng Sinith / AP / dpa / Heng Sinith)
    Malaysia fungiert als Vermittler. Ziele der Verhandlungen sind unter anderem eine dauerhafte Waffenruhe und Leitplanken für Verhandlungen über ein Ende des Grenzkonflikts zwischen den beiden Staaten.
    Im vergangenen Monat war der jahrzehntealte Streit eskaliert: Bei Kämpfen wurden mehr als 40 Menschen getötet; mehrere hunderttausend Zivilisten mussste fliehen. Kambodscha und Thailand geben sich gegenseitig die Verantwortung für den Ausbruch der Kämpfe. Derzeit gilt eine vorläufige Waffenruhe.
