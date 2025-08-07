Kuala Lumpur

Malaysia fungiert als Vermittler. Ziele der Verhandlungen sind unter anderem eine dauerhafte Waffenruhe und Leitplanken für Verhandlungen über ein Ende des Grenzkonflikts zwischen den beiden Staaten.
Im vergangenen Monat war der jahrzehntealte Streit eskaliert: Bei Kämpfen wurden mehr als 40 Menschen getötet; mehrere hunderttausend Zivilisten mussste fliehen. Kambodscha und Thailand geben sich gegenseitig die Verantwortung für den Ausbruch der Kämpfe. Derzeit gilt eine vorläufige Waffenruhe.
Diese Nachricht wurde am 07.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.