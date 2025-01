Tote Palästinenser im Gazastreifen (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Abdel Kareem Hana)

In der katarischen Hauptstadt Doha verhandeln beide Seiten nicht direkt miteinander. Der Golfstaat, Ägypten und die USA agieren als Vermittler. Die Gespräche waren wiederholt ins Stocken geraten. Die militant-islamistische Hamas will ein Ende der Kampfhandlungen und einen Abzug des israelischen Militärs erreichen. Israel will dagegen nur eine mehrstufige Vereinbarung mit befristeten Feuerpausen akzeptieren und verlangt zudem eine Liste mit den Namen der noch lebenden Geiseln.

Ministerpräsident Netanjahu hatte auch Vertreter der Geheimdienste für das Ausland und das Inland, Mossad und Schin Bet, nach Doha entsandt.

