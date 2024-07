Die UNO befürchtet Hungersnot für die Bevölkerung im Gazastreifen. (Christoph Soeder/dpa)

Daran gebe es keinen Zweifel, erklärten zehn unabhängige Experten der Vereinten Nationen in Genf. Sie verwiesen auf den Tod mehrerer Kinder durch Unterernährung trotz medizinischer Behandlung. Dem Staat Israel warfen die Fachleute eine vorsätzliche und gezielte Kampagne der Aushungerung gegen die Palästinenser vor. Die UNO hat offiziell noch keine Hungersnot ausgerufen.

Die israelische Armee griff nach eigenen Angaben auch heute Ziele in mehreren Gebieten des Gazastreifens an. Schwerpunkt der Kämpfe ist demnach Gaza-Stadt. Die Armee drang mit Panzern in mehrere Viertel vor. Tausende Bewohner wurden aufgerufen, ihre Häuser und Wohnungen zu verlassen. Einsätze gab es demnach erneut auch in Rafah im Süden des Palästinensergebiets.

