Vergleichsportal

Nach Angaben des Vergleichsportals "Verivox" sinken die Stromnetzgebühren für Haushalte ab 2026 um durchschnittlich rund 15 Prozent. Für einen Drei-Personen-Haushalt mit einem Stromverbrauch von 4.000 Kilowattstunden pro Jahr bedeute das eine rechnerische Entlastung von 77 Euro brutto, teilte "Verivox" mit. Dabei gebe es allerdings regionale Unterschiede: Bisher habe rund die Hälfte der regionalen Stromversorger in Deutschland niedrigere Tarife für das kommende Jahr angekündigt. Bei der anderen Hälfte würden die Preise entweder nicht oder erst in den kommenden Monaten gesenkt.

Hintergrund ist ein Zuschuss der Bundesregierung in Höhe von 6,5 Milliarden Euro zur Finanzierung der Übertragungsnetzkosten. Die Netzentgelte sind Bestandteil des Strompreises und waren zuletzt stark gestiegen. Mit ihnen wird unter anderem der teure Ausbau der Stromnetze finanziert.

