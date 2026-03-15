"Durch den Einsatz neuer Technologien und Prozessoptimierungen haben sich alkoholfreie Weine und Sekte in den vergangenen Jahren geschmacklich sehr zum Positiven entwickelt." (picture alliance / ZB)

Wie das Deutsche Weininstitut - DWI - zum Auftakt der Weinmesse ProWein in Düsseldorf mitteilte, legten Absatz und Umsatz im vergangenen Jahr um 25 Prozent zu. 44 Prozent mehr Haushalte kauften alkoholfreie Weine als 2024. Zugleich böten deutsche Winzerinnen und Winzer mittlerweile deutlich mehr alkoholfreie Weine an als früher. Das DWI, die Marketingorganisation der deutschen Weinbranche, begründete die Entwicklung neben dem größeren Angebot mit einer besseren Qualität. Durch den Einsatz neuer Technologien und Prozessoptimierungen hätten sich alkoholfreie Weine und Sekte in den vergangenen Jahren geschmacklich sehr zum Positiven entwickelt, sagte Geschäftsführerin Broyé-Engelkes.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.