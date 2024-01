Verkaufsstelle ohne Mitarbeiter. (imago / H. Tschanz-Hofmann )

Hintergrund ist eine Entscheidung des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs vergangene Woche. Demnach fallen alle Geschäfte, die ständig Waren zum Verkauf an jeden anbieten, unter das Öffnungsverbot an Sonn- und Feiertagen. Die Kasseler Richter bestätigten eine Entscheidung der Vorinstanz. Geklagt hatte die Supermarkt-Kette Tegut mit Sitz in Fulda. Sie bietet seit rund drei Jahren mehrere Selbstbedienungsläden unter dem Namen "teo" an. (Az.: 8 B 77/22)

Diese Nachricht wurde am 09.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.