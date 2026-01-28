Die Experten beraten etwa über eine schärfere Promillegrenze für Radfahrer. Diese liegt aktuell bei 1,6 Promille. Weitere Themen sind höhere Strafen für die Nutzung des Handys am Steuer sowie die teuren Führerscheinprüfungen. Bundesverkehrsminister Schnieder hatte Reformen angekündigt, um die Kosten zu senken.
Der Kongress zählt jedes Jahr zu den wichtigsten Treffen von Verkehrssicherheits- und Verkehrsrechtsexperten in Deutschland und endet mit Empfehlungen an den Gesetzgeber.
