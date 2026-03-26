Wie viel das Deutschlandticket 2027 kosten wird, steht noch nicht fest. (picture alliance / dts-Agentur )

Wie hoch der Preis 2027 ist, soll spätestens Ende September feststehen, wie der Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz, Bernreiter, in Lindau mitteilte. Bei der Ermittlung werden etwa Personal-, Energie- und allgemeine Kosten berücksichtigt. Derzeit kostet das Deutschlandticket, das bundesweit im Regional- und Nahverkehr gilt, 63 Euro im Monat.

Um ihr Angebot im Öffentlichen Nahverkehr aufrecht erhalten zu können, forderten die Länder zudem vom Bund 14 Milliarden Euro zusätzlich bis zum Jahr 2031. Bundesverkehrsminister Schnieder machte dazu keine konkreten Angaben.

Die Minister einigten sich auch darauf, ab 2027 den Erwerb des Führerscheins zu vereinfachen. Ziel sei ein digitaler, bürokratiearmer und am Ende auch günstigerer Führerschein ohne Abstriche bei der Sicherheit, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 26.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.