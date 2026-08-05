Vor Niedrigwasser-Konferenz

Niedrigwasser: Verkehrsminister der Länder sehen den Bund in der Pflicht. (picture alliance/CHROMORANGE/Udo Herrmann)

Das geht aus einer Beschlussvorlage für die Sonderkonferenz morgen hervor, aus der die "Rheinische Post" zitiert. Demnach soll das Bundesverkehrsministerium ein Flottenförderprogramm für niedrigwassergeeignete Schiffe vorlegen. Zudem müssten bestehende Aktionspläne aktualisiert und die geplante Vertiefung von Flüssen beschleunigt werden. In dem Papier heißt es, die aktuelle Lage bedrohe etablierte Lieferketten und belaste Wirtschaft sowie Verbraucher. Als Folge des Klimawandels sei häufiger mit extremen Niedrigwassersituationen zu rechnen.

Bundesverkehrsminister Bilger will morgen in Bonn mit Wirtschaftsverbänden über die Situation beraten.

Diese Nachricht wurde am 05.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.