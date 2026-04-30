Der nordrhein-westfälische Verkehrsminister Krischer von den Grünen sagte der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf, ein stabiler Preis wäre das richtige Signal in dieser Zeit. Der öffentliche Nahverkehr dürfe nicht auf der Strecke bleiben, wenn für Tankrabatte und die Senkung der Luftverkehrsteuer Milliarden mobilisiert würden. Auch die saarländische Verkehrsministerin Berg - SPD - warnte, der Staat dürfe nicht Benzin subventionieren, während Bus und Bahn zusammengestrichen werden müssten.
Diese Nachricht wurde am 30.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.