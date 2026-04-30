Deutschlandticket auf dem Smartphone (picture alliance / dts-Agentur )

Der nordrhein-westfälische Verkehrsminister Krischer von den Grünen sagte der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf, ein stabiler ⁠Preis ⁠wäre das ⁠richtige Signal in dieser Zeit. ⁠Der öffentliche ⁠Nahverkehr dürfe ‌nicht auf der Strecke bleiben, wenn für Tankrabatte und ​die Senkung der Luftverkehrsteuer Milliarden mobilisiert würden. Auch die saarländische Verkehrsministerin Berg - SPD - warnte, der Staat dürfe nicht Benzin subventionieren, ‌während ‌Bus und Bahn zusammengestrichen werden müssten.

Diese Nachricht wurde am 30.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.