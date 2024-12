Wer in einem EU-Land den Führerschein entzogen bekommt, darf in Zukunft auch in Deutschland nicht mehr fahren (Archivbild). (imago/Martin Bäuml Fotodesign)

Die Minister stimmten bei einem Treffen in Brüssel mehrheitlich für einen entsprechenden Gesetzentwurf. Wer etwa im Urlaub in Italien betrunken am Steuer erwischt wird, soll künftig auch in Deutschland nicht mehr fahren dürfen. Das soll auch für Verkehrsdelikte wie gravierende Verstöße gegen das Tempolimit gelten. Bundesverkehrsminister Wissing begrüßte die geplanten Änderungen. Diese seien für ein großes Transitland wie Deutschland besonders wichtig.

Der Gesetzentwurf geht nun in die Verhandlungen mit dem Europaparlament, das dem Vorhaben im Februar aber bereits grundsätzlich zugestimmt hatte.

Diese Nachricht wurde am 05.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.