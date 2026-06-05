Nach Sperrung von Bonner Rheinbrücke

Für Brückensanierungen habe der Bund in den nächsten Jahren ausreichend Mittel zur Verfügung, sagte der CDU-Politiker. Es gebe daher keine finanziellen Probleme. Der Fall habe absolute Priorität, betonte Schnieder.
Die Nordbrücke ist eine von drei Bonner Rheinbrücken und als Autobahnbrücke eine wichtige Pendlerbrücke in der Region.
Laut Autobahn GmbH hatten Überprüfungen der Friedrich-Ebert-Brücke strukturelle Schäden am Tragwerk gezeigt. Deswegen war sie am Mittwoch vorsorglich gesperrt worden. Ein zuvor verhängtes Fahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen habe nicht ausgereicht, um weitere Schäden zu verhindern.
Diese Nachricht wurde am 05.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.