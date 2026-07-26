Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) (picture alliance/dpa/Bernd von Jutrczenka)

In einer Erklärung, die der Deutschen Presseagentur vorliegt, heißt es weiter, mit diesem Schritt ziehe er die Konsequenzen aus den Entwicklungen der vergangenen Tage. Er wolle den unwürdigen Zustand beenden, der die notwendige sachliche Arbeit unmöglich mache.

Schnieder hatte am Freitagmorgen in einer SMS an Bundestagsabgeordnete mitgeteilt, dass ihn Bundeskanzler Merz entlassen wolle. Auf einer Pressekonferenz zur Kabinettsumbildung wurde die Personalie von Merz dann aber nicht erwähnt. Grund war laut Medienberichten, dass der designierte Nachfolger, der CDU-Bundestagsabgeordnete Güntzler, das Amt des Verkehrsministers abgelehnt hatte.

Allerdings hatte Merz weitere Veränderungen im Bundeskabinett angekündigt. Für Montag ist eine Pressekonferenz angesetzt. Beste Chancen hat nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Bilger. Der 47-Jährige saß lange im Verkehrsausschuss und war Staatssekretär im Verkehrsministerium.

Diese Nachricht wurde am 26.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.