Nach Zugunglück in Indien

Verkehrsminister Vaishnaw sieht Fehler im Signalsystem als Unfallursache

Das schwere Zugunglück in Indien ist nach Angaben von Verkehrsminister Vaishnaw auf einen Fehler im elektronischen Signalsystem zurückzuführen. Dadurch habe ein Personenzug fälschlicherweise das Gleis gewechselt und sei dort auf einen abgestellten Güterzug aufgefahren, sagte Vaishnaw dem Fernsehsender New Delhi Television. Anschließend sei ein Schnellzug in die Unglücksstelle gerast.

04.06.2023