Verkehrsminister Wissing setzt sich für urbane Seilbahnen ein. (dpa/picture alliance/prismaonline)

Beispiele in dicht besiedelten Regionen der Welt zeigten, dass Seilbahnen ein zuverlässiges, nachhaltiges und geräuscharmes Transportmittel seien, erklärte der FDP-Politiker. Er wolle dafür sorgen, dass dieses wichtige Thema auch in Deutschland mehr Sichtbarkeit erhalte. Wissing übernimmt im kommenden Jahr die Schirmherrschaft über die Seilbahn-Mobilitätsmesse "Cable Car World". Sie soll im Juni in Essen stattfinden.

Das Verkehrsministerium befasst sich schon länger mit dem Thema Seilbahnen. Bereits im Herbst hatte es einen umfangreichen Handlungsleitfaden für interessierte Kommunen und Verkehrsunternehmen veröffentlicht.

