Vor dem Bundesparteitag

Verkehrsminister Wissing warnt FDP vor einem Ausstieg aus der Koalition

Die FDP steckt am Wochenende auf einem Bundesparteitag ihre weiteren politischen Ziele ab. In einem Leitantrag hat die Parteispitze Forderungen formuliert, die der CSU-Vorsitzende Söder als "Scheidungsurkunde" der Ampel-Koalition bezeichnete. Verkehrsminister Wissing will davon nichts wissen. Der frühere FDP-Generalsekretär plädiert für einen Verbleib in der Koalition.