Absichtserklärung

Verkehrsminister Wissing wehrt sich gegen Kritik zu Vereinbarung mit China

In der Bundesregierung gibt es Irritationen über Verkehrsminister Wissing. Anlass ist eine Absichtserklärung mit China zu grenzüberschreitendem Datenverkehr, die der FDP-Politiker am Mittwoch in Peking unterzeichnet hatte. Kritik kommt von Bundeskanzler Scholz - das Verkehrsministerium verteidigt sich.