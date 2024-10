Die Verkehrsminister der Länder bei ihrer Herbstkonferenz in Duisburg. (Federico Gambarini/dpa)

Dafür solle unverzüglich eine Kommission eingesetzt werden, heißt es in einem gemeinsamen Beschluss, der zum Abschluss der Tagung in Duisburg veröffentlicht wurde. In das Gremium solle auch der Bund einbezogen werden. Gemeinsames Ziel müsse es sein, den politischen Entscheidungsträgern in der kommenden Legislaturperiode ein ausgewogenes und zukunftsfestes Fondsmodell zur Beschlussfassung vorzulegen. Ohne einen wirksamen Strategiewechsel - so die Verkehrsminister - seien weitere Verschlechterungen zu erwarten.

Diese Nachricht wurde am 10.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.