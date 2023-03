Wie das ARD-Fernsehen berichtete, gibt es Planungen für eine Änderung der Sicherheitsverordnung. Demnach sollen Schiffe für humanitären Aktivitäten künftig nicht mehr zum Freizeitbereich gehören. Sprecher von Bundesverkehrsminister Wissing - FDP - bestätigten zwar das Reformvorhaben. Es gehe nicht darum, private Seenotretter an ihrer Arbeit zu hindern, um mehr Sicherheit für die Menschen an Bord. Hilfsorganisationen wie Mission Lifeline oder Sea-Watch befürchten höhere Kosten, weil sie dann womöglich zusätzliche Technik einbauen und sich anders versichern müssen. In einer gemeinsamen Mitteilung schreiben sie, die Umsetzung der Pläne würde einen klaren Bruch des Koalitionsvertrags darstellen, wonach zivile Seenotrettung nicht behindert werden dürfe.