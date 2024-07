Störaktionen der Klimaaktivisten

Der Verkehrspolitiker Stefan Gelbhaar (Grüne) (Archivbild) (picture alliance / Geisler-Fotopress / Frederic Kern)

Die Empörung über die Klimakleber sei zwar verständlich, sagte Gelbhaaar im Deutschlandfunk . Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichte könnten jedoch gut arbeiten. Er halte es für falsch, nach jeder Aktion dieser Art das Recht verschärfen zu wollen.

Linnemann für beschleunigte Strafverfahren

Zuvor hatte CDU-Generalsekretär Linnemann dagegen beschleunigte Strafverfahren gegen die Aktivisten verlangt. Der Staat müsse auf solche kriminellen Aktionen schneller reagieren, sagte Linnemann der Funke-Mediengruppe.

Mitglieder der Gruppe "Letzte Generation" hatten gestern am Flughafen Frankfurt am Main und am Mittwoch am Airport Köln/Bonn mit Klebeaktionen den Luftverkehr zeitweise lahmgelegt. In anderen europäischen Städten gab es ähnliche Aktionen von Klima-Aktivisten, so etwa in Helsinki, Barcelona und Oslo.

Diese Nachricht wurde am 26.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.