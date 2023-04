Der Verkehrssektor verfehlt weiterhin alle gesteckten Ziele in Sachen Klimaschutz und Treibhausgas-Reduktion. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Michael Probst)

Demnach liegt kein Sektor in Deutschland so weit entfernt von den CO2-Reduktionszielen wie der Verkehrbereich. Allein in diesem Jahrzehnt werden Flugzeuge, Schiffe, Autos und Bahnen mehr als 1.100 Millionen Tonnen CO2 verursachen. Damit das 1,5 Grad-Ziel erreicht wird, müsste laut der Umwelthilfe dieser Ausstoß um drei Viertel sinken. Wenn das nicht passiere, steuere die Welt auf eine Erhitzung von mehr als drei Grad zu. Auch die anderen Sektoren in Deutschland - zum Beispiel die Industrie oder die Landwirtschaft - können die zusätzlichen Emissionen des Verkehrs in Deutschland nicht ausgleichen.

Deshalb fordert die Umwelthilfe sofort Tempolimits in Deutschland: 100 auf der Autobahn, 80 außerorts und 30 in der Stadt. Außerdem müssten Subventionen für Dienstwagen, Kerosin und Diesel abgeschafft und der Bau neuer Straßen gestoppt werden.

