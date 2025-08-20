Eine schwedische Stadt zieht um (Fredrik Sandberg / TT News Agency / / Fredrik Sandberg)

Die Ankunft der roten Holzkirche verfolgten Tausende Schaulustige. Auch König Carl Gustaf kam dafür nach Kiruna. Das 40 Meter breite und gut 670 Tonnen schwere Gebäude war innerhalb von zwei Tagen im Ganzen zu seinem fünf Kilometer entfernten neuen Standort transportiert worden.

Grund für den Umzug ist ein Erzbergwerk südwestlich der schwedischen Stadt. Es wurde in den vergangenen Jahren immer wieder erweitert. Teile der Stadt sind nun einsturzgefährdet. Kiruna wird daher schrittweise verlegt.

