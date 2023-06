Negativpreis

Verleger der "Berliner Zeitung" erhält "Verschlossene Auster"

Der Negativpreis „Verschlossene Auster“ geht in diesem Jahr an Holger Friedrich, den Verleger der „Berliner Zeitung“. Der 56-Jährige erhalte die Auszeichnung für seinen "erschreckenden und zerstörerischen Umgang mit dem journalistischen Informantenschutz", erklärte die Journalistenvereinigung Netzwerk Recherche zur Preisverleihung in Hamburg.

17.06.2023