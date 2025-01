Ein Messestand von C.H. Beck auf der Leipziger Buchmesse (picture alliance / Caro / Keunecke)

Er sei gestern in München "friedlich verstorben", teilte der Verlag mit. Beck leitete den Verlag in sechster Generation. Nachdem er mehrere Jahre als Richter und Staatsanwalt in München tätig gewesen sei, sei er Anfang der 70er Jahre in den Verlag zurückgekehrt und habe als Verleger das rechts- und wirtschaftswissenschaftliche Programm übernommen.

Gemeinsam mit seinem Bruder Wolfgang Beck, der die Verantwortung für die "schöngeistigen" Gebiete des Verlagsprogramms mit Geschichte, Kunstgeschichte und Literatur übernahm, habe der Verstorbene rechtzeitig Sorge für seine Nachfolge getroffen, heißt es weiter. Der Verlag sei und bleibe ein Familienunternehmen, künftig in der Rechtsform einer GmbH & Co. KG. Den Verlag C.H.Beck gibt es seit 1763.

