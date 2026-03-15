Los Angeles

Der satirische Polit-Thriller "One Battle After Another" ist mit 13 Nominierungen der zweite Platzhirsch im Wettbewerb. Je neun Gewinnchancen haben das norwegische Familiendrama "Sentimental Value", der Monsterfilm "Frankenstein" und die Tragikomödie "Marty Supreme". In den Schauspiel-Sparten gehören Timothée Chalamet, Michael B. Jordan, Leonardo DiCaprio, Jessie Buckley, Renate Reinsve und Emma Stone zu den Nominierten.
Unter den angekündigten Prominenten im Dolby Theatre, die auf der Bühne Preise verteilen, sind Nicole Kidman, Sigourney Weaver, Channing Tatum, Robert Downey Jr., Anne Hathaway und Demi Moore. Als Moderator steht der US-Comedian Conan O'Brien zum zweiten Mal auf der Oscar-Bühne.
Diese Nachricht wurde am 15.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.